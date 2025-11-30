استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان
استاندار آذربایجان شرقی انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان با تولید آثار هنری متناسب را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، بهرام سرمست در جلسه شورای ترویج و فرهنگ ایثار و شهادت آذربایجان شرقی بر ضرورت پیوند نسل جوان با ارزشهای ایثار از طریق تولید آثار هنری و بهرهگیری از فناوریهای روز تاکید کرد.
وی با اشاره به نقش هنر در ترویج فرهنگ ایثار گفت:باید با خلاقیت و زبانی متناسب با ذائقه جوانان پیام شهدا و ایثارگران منتقل شود.
وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت:شهدا با نثار جان خود پایههای امنیت و عزت کشور را بنا کردند و پاسداشت این آرمانها بر عهده همه دستگاهها و آحاد مردم است.
سرمست هنر را از ابزارهای موثر در انتقال این فرهنگ خواند و اظهار داشت:باید با استفاده از ظرافتهای هنری و فناوریهای نوین آثاری تولید شود که نسل جوان را با ارزشهای ایثار پیوند دهد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تجربههای تاریخی استان در دفاع از کشور گفت:آذربایجان شرقی در دفاع مقدس ۱۲ روزه ۶۷ شهید و ۱۶۷ مجروح و جانباز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.
سرمست همچنین با یادآوری شهادت دو دانشآموز طاها و علیسان گفت:از چنین رویدادهایی میتوان فیلمنامهها و آثار تصویری قدرتمندی خلق کرد تا جنایات دشمنان و ابعاد ایثار به جهانیان منتقل شود.
یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در این مراسم از برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار در تبریز خبر داد و گفت این رویداد هنری گامی مهم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق تفکر بسیجی است.
سلیمانی افزود:این جشنواره به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه در شهر تبریز برگزار میشود و هدف آن تقویت گفتمان شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان در میان نسل جوان است.
وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق و تداوم تفکر بسیجی برگزار میشود و امید است با همدلی و همکاری نهادهای مختلف استان شاهد رویدادی هنری باشیم که همه از آن بهرهمند شوند و نقطه عطفی برای حرکتهای فرهنگی آینده باشد.
سلیمانی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره از سال گذشته برنامهریزی شده و هماهنگیهای گستردهای صورت گرفته است تا شاهد آثار فاخر و بستر مناسبی برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت باشیم.
گفتنی است دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه با حضور هنرمندان، مستندسازان و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت در شهر تبریز برگزار خواهد شد.
در پایان جلسه پوستر جشنواره ملی فیلم ایثار رونمایی شد و احکام اعضای ستاد اجرایی این جشنواره به آنان اعطا گردید.