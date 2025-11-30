استاندار آذربایجان شرقی انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان با تولید آثار هنری متناسب را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، بهرام سرمست در جلسه شورای ترویج و فرهنگ ایثار و شهادت آذربایجان شرقی بر ضرورت پیوند نسل جوان با ارزش‌های ایثار از طریق تولید آثار هنری و بهره‌گیری از فناوری‌های روز تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش هنر در ترویج فرهنگ ایثار گفت:باید با خلاقیت و زبانی متناسب با ذائقه جوانان پیام شهدا و ایثارگران منتقل شود.

وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا گفت:شهدا با نثار جان خود پایه‌های امنیت و عزت کشور را بنا کردند و پاسداشت این آرمان‌ها بر عهده همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است.

سرمست هنر را از ابزار‌های موثر در انتقال این فرهنگ خواند و اظهار داشت:باید با استفاده از ظرافت‌های هنری و فناوری‌های نوین آثاری تولید شود که نسل جوان را با ارزش‌های ایثار پیوند دهد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تجربه‌های تاریخی استان در دفاع از کشور گفت:آذربایجان شرقی در دفاع مقدس ۱۲ روزه ۶۷ شهید و ۱۶۷ مجروح و جانباز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

سرمست همچنین با یادآوری شهادت دو دانش‌آموز طا‌ها و علیسان گفت:از چنین رویداد‌هایی می‌توان فیلمنامه‌ها و آثار تصویری قدرتمندی خلق کرد تا جنایات دشمنان و ابعاد ایثار به جهانیان منتقل شود.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در این مراسم از برگزاری دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار در تبریز خبر داد و گفت این رویداد هنری گامی مهم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق تفکر بسیجی است.

سلیمانی افزود:این جشنواره به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه در شهر تبریز برگزار می‌شود و هدف آن تقویت گفتمان شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان در میان نسل جوان است.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تحقق و تداوم تفکر بسیجی برگزار می‌شود و امید است با همدلی و همکاری نهاد‌های مختلف استان شاهد رویدادی هنری باشیم که همه از آن بهره‌مند شوند و نقطه عطفی برای حرکت‌های فرهنگی آینده باشد.

سلیمانی تصریح کرد: برگزاری این جشنواره از سال گذشته برنامه‌ریزی شده و هماهنگی‌های گسترده‌ای صورت گرفته است تا شاهد آثار فاخر و بستر مناسبی برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت باشیم.

گفتنی است دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار از ۱۵ تا ۱۸ آذرماه با حضور هنرمندان، مستندسازان و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت در شهر تبریز برگزار خواهد شد.

در پایان جلسه پوستر جشنواره ملی فیلم ایثار رونمایی شد و احکام اعضای ستاد اجرایی این جشنواره به آنان اعطا گردید.