پیشبینیهای هواشناسی استان تهران نشان میدهد، پیرو هشدار سطح نارنجی هوای این استان تا اواسط هفته جاری همچنان ماندگار هوای آلوده را خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس پیشبینی روز یکشنبه اداره کل هواشناسی استان تهران، در پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
همچنین تا اواسط هفته جاری بهدلیل ادامه پایداری و سکون نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه بهویژه در مناطق پر تردد شهری، انباشت آلایندهها، افزایش غلظت آلایندههای جوی، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید مورد انتظار است.
هواشناسی استان تهران همچنین پیشبینی کرد؛ از دوشنبه شب تا روز چهارشنبه هفته جاری در ارتفاعات و نواحی غربی استان گاهی احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد. همچنین از عصر سهشنبه در پارهای نقاط بهویژه جنوب و غرب استان افزایش وزش باد و گاهی وزش باد شدید و کاهش میزان آلایندههای جوی پیشبینی میشود.
هوای تهران تا پایان هفته سردتر میشود
طبق پیشبینیهای هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت از بازه زمانی نهم تا سیزدهم آذرماه، کمی ابری، غبارآلود و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود. بیشینه دمای پایتخت از روز یکشنبه تا پنجشنبه هفته جاری به طور میانگین از ۱۵ به ۱۷ درجه سانتیگراد تا روز سهشنبه تغییر میکند که در نهایت روز پنجشنبه دمای هوای پایتخت با چهار درجه سردتر شدن به ۱۳ درجه سانتیگراد میشود.
اطلاعات موجود هواشناسی تهران حاکی از آن است که کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین بین پنج تا هشت درجه سانتیگراد تغییر میکند که در این موضوع نیز کاهش دمای هوا را خواهیم داشت.