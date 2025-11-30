فوتسالیست‌های گیتی پسند و پالایش نفت اصفهان در هفته شانزدهم لیگ مقابل حریفان متوقف شدند.

توقف گیتی پسند و پالایش نفت اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ امروز و در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال ایران، گیتی پسند با نتیجه ۳ بر ۳ مقابل میزبانش هرمزگان، به تساوی رسید.

پالایش نفت اصفهان نیز امروز در خانه میزبان پالایش نفت بندرعباس بود که این دیدار نیز با تساوی ۱ بر ۱ به پایان رسید.

با این نتایج گیتی‌پسند هم اکنون با ۴۰، فوتسال مس سونگون با ۳۷ و گهر زمین سیرجان با ۳۵ امتیاز به ترتیب در رتبه اول تا سوم جدول رده‌بندی در پایان هفته شانزدهم قرار دارند.

پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندر عباس نیز با ۲۲ امتیاز در جایگاه‌های ششم و هفتم جدول لیگ هستندو فولاد هرمزگان با ۲۱ امتیاز در جایگاه نهم است.