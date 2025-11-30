پخش زنده
۶۴ درصد از دانشآموختگان دانشگاه ملی مهارت وارد بازار کار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت در آیین تجلیل از مدالآوران «مسابقات مهارتی فناوریهای پیشرفته بریکس ۲۰۲۵ روسیه» و رقابتهای ملی مهارت کشور در دانشگاه «شهید مهاجر» اصفهان گفت: دوران توسعه مبتنی بر مدرک گذشته است و امروز بیش از ۶۴ درصد از دانشآموختگان دانشگاه ملی مهارت، بلافاصله پس از پایان تحصیل وارد بازار کار میشوند.
غلامرضا زمانی افزود: دانشگاه ملی مهارت بهعنوان بزرگترین دانشگاه دولتی در کشور، با آموزش رایگان و خدمات دانشجویی گسترده، نقش تعیینکنندهای در حل ناترازی میان مدرک دانشگاهی و بازار کار دارد و با هزار عضو هیئت علمی و ۲۰۰ استاد، جدیدترین آموزشها را به مهارتآموزان ارائه میدهد.
وی گفت: مأموریت اصلی این مرکز علمی، تربیت نیروهای ماهر و مهندسان حرفهای است تا فاصله میان کارگر ساده و مهندس طراح را در صنایع پُر کنند.
غلامرضا زمانی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از ساعات آموزشی دانشگاه ملی مهارت مربوط به دروس عملی است و همین موضوع موجب افزایش تسلط، اعتماد به نفس و اشتغالپذیری دانشجویان شده است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت افزود: این مرکز علمی هم اکنون در ۱۸۳ واحد دانشگاهی و ۱۲۱ نقطه جغرافیایی، بیش از ۱۹۰ هزار دانشجو را آموزش میدهد.
زمانی همچنین با اشاره به موفقیت تیم اعزامی ایران به مسابقات مهارتهای آینده بریکس در روسیه گفت: با وجود سهمیه ۴۰ نفره ایران برای رقابت با ۱۶ کشور، تنها ۱۰ نفر اعزام شدند که هر ۱۰ نفر نیز موفق به کسب نشانهای طلا، نقره و برنز شدند.
وی افزود: داشتن گواهی بریکس بهمنزله نوعی پاسپورت مهارتی است که دارنده آن در ۱۶ کشور عضو، بهعنوان نیروی ماهر شناخته میشود و جذب سریع آنان توسط صنایع بینالمللی را تسهیل میکند.
زمانی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه ملی مهارت با مقیاس جهانی سنجیده میشوند و همکاری در استانداردسازی آموزشها با کشورهای عضو بریکس موجب شده تا سطح تعلیمات آنها با پیشروترین نظامهای آموزشی مهارتی جهان، همتراز باشد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت گفت: مهمترین دستاورد دانشگاه ملی مهارت، انتقال باور «توانستن» به دانشجویان است و دانشجوی این دانشگاه فقط دانا نیست، بلکه توانا نیز هست.
اکنون ۶۴۰ کارگاه فنی و حرفهای در رشتههای فنی، خدماتی و کشاورزی، آموزشهای تخصصی را در بخش دولتی به مهارتآموزان استان اصفهان ارائه میکنند.
در کنار مراکز دولتی، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ آموزشگاه آزاد و غیر دولتی دارای مجوز از مرکز فنی و حرفهای نیز در استان فعالند که بر کار آنها نظارت میشود.
اداره کل آموزش فنی و حرفهای در همه شهرستانهای استان اصفهان فعال و دارای ۵۴ مرکز برادران و خواهران است.