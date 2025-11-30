به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت در آیین تجلیل از مدال‌آوران «مسابقات مهارتی فناوری‌های پیشرفته بریکس ۲۰۲۵ روسیه» و رقابت‌های ملی مهارت کشور در دانشگاه «شهید مهاجر» اصفهان گفت: دوران توسعه مبتنی بر مدرک گذشته است و امروز بیش از ۶۴ درصد از دانش‌آموختگان دانشگاه ملی مهارت، بلافاصله پس از پایان تحصیل وارد بازار کار می‌شوند.

غلامرضا زمانی افزود: دانشگاه ملی مهارت به‌عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی در کشور، با آموزش رایگان و خدمات دانشجویی گسترده، نقش تعیین‌کننده‌ای در حل ناترازی میان مدرک دانشگاهی و بازار کار دارد و با هزار عضو هیئت علمی و ۲۰۰ استاد، جدیدترین آموزش‌ها را به مهارت‌آموزان ارائه می‌دهد.

وی گفت: مأموریت اصلی این مرکز علمی، تربیت نیرو‌های ماهر و مهندسان حرفه‌ای است تا فاصله میان کارگر ساده و مهندس طراح را در صنایع پُر کنند.

غلامرضا زمانی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از ساعات آموزشی دانشگاه ملی مهارت مربوط به دروس عملی است و همین موضوع موجب افزایش تسلط، اعتماد به نفس و اشتغال‌پذیری دانشجویان شده است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت افزود: این مرکز علمی هم اکنون در ۱۸۳ واحد دانشگاهی و ۱۲۱ نقطه جغرافیایی، بیش از ۱۹۰ هزار دانشجو را آموزش می‌دهد.

زمانی همچنین با اشاره به موفقیت تیم اعزامی ایران به مسابقات مهارت‌های آینده بریکس در روسیه گفت: با وجود سهمیه ۴۰ نفره ایران برای رقابت با ۱۶ کشور، تنها ۱۰ نفر اعزام شدند که هر ۱۰ نفر نیز موفق به کسب نشان‌های طلا، نقره و برنز شدند.

وی افزود: داشتن گواهی بریکس به‌منزله نوعی پاسپورت مهارتی است که دارنده آن در ۱۶ کشور عضو، به‌عنوان نیروی ماهر شناخته می‌شود و جذب سریع آنان توسط صنایع بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

زمانی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه ملی مهارت با مقیاس جهانی سنجیده می‌شوند و همکاری در استانداردسازی آموزش‌ها با کشور‌های عضو بریکس موجب شده تا سطح تعلیمات آنها با پیشروترین نظام‌های آموزشی مهارتی جهان، همتراز باشد.

رئیس دانشگاه ملی مهارت گفت: مهمترین دستاورد دانشگاه ملی مهارت، انتقال باور «توانستن» به دانشجویان است و دانشجوی این دانشگاه فقط دانا نیست، بلکه توانا نیز هست.

اکنون ۶۴۰ کارگاه فنی و حرفه‌ای در رشته‌های فنی، خدماتی و کشاورزی، آموزش‌های تخصصی را در بخش دولتی به مهارت‌آموزان استان اصفهان ارائه می‌کنند.

در کنار مراکز دولتی، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ آموزشگاه آزاد و غیر دولتی دارای مجوز از مرکز فنی و حرفه‌ای نیز در استان فعالند که بر کار آنها نظارت می‌شود.

اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای در همه شهرستان‌های استان اصفهان فعال و دارای ۵۴ مرکز برادران و خواهران است.