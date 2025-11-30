پخش زنده
تیم گیتیپسند در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال، مقابل حریفش متوقف شد تا حاشیه امنیت این تیم در صدر از دست برود و فاصلهاش با سایر مدعیان کمتر شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال کشور امروز یکشنبه (۹ آذر) با برگزاری ۷ دیدار پیگیری شد.
تیم گیتیپسند پس از شکست هفته قبل برابر پالایش نفت بندرعباس، امروز هم برابر فولاد هرمزگان با نتیجه مساوی ۳-۳ متوقف شد تا برای دومین هفته متوالی در حسرت پیروزی بماند. گیتیپسند با وجود این تساوی همچنان با ۴۰ امتیاز در صدر جدول قرار دارد؛ با این حال فاصله این تیم اصفهانی با تعقیبکنندههایش به ۳ امتیاز کاهش پیدا کرد تا حاشیه امنیت گیتیپسند با توجه به نتایج ۲ هفته اخیر از دست برود.
در دیگر بازی مهم این هفته، در مصاف تیمهای دوم و سوم جدول، تیم گهر زمین سیرجان، ۳ بر ۲ مس سونگون را شکست داد تا به صدر نزدیکتر شود. گهر زمین با این برد، ۳۵ امتیازی شد و با وجود ماندن در جایگاه سوم، فاصلهاش را با صدر به ۵ امتیاز کاهش داد. در سوی دیگر مس سونگون هم با این شکست ۳۷ امتیازی و در رده دوم باقی ماند و فرصت همامتیاز شدن با گیتیپسند را با توجه به توقف این تیم از دست داد.
نتایج کامل هفته شانزدهم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
پردیس قزوین ۲ - فولاد زرند ایرانیان ۲
بهشتی سازه گرگان ۴ - سنایچ ساوه ۴
گهر زمین سیرجان ۳ - مس سونگون ورزقان ۲
شهرداری ساوه ۳ - پالایش نفت شازند ۲
فولاد هرمزگان ۳ - گیتیپسند اصفهان ۳
جواد الائمه شهرکرد صفر - عرشیا آذربایجان شهرقدس یک
پالایش نفت اصفهان یک - پالایش نفت بندرعباس یک