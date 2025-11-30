سردار رمضان شریف بااشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه و شهادت تعدادی از سرداران نظامی و علمی کشور گفت: صهیونیست‌ها باید تاوان قطره‌قطره خون این شهیدان عزیز را که برای دفاع از آرمان‌های اسلام بود، بدهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ سردار رمضان شریف در مراسم رونمایی از کتاب هنرتبلیغات در جنگ ضمن خیر مقدم به فرماندهان و اساتید تبلیغات جبهه و جنگ، اظهار کرد: واقعاً یکی از برکات دفاع مقدس که ما هیچ توجهی نداریم، همین الفت و برادری و احساس محبتی است که در اوج ایثار شکل گرفت.

وی افزود: جبهه میدانی است برای نمایش اخلاص، صفای باطن و کار کردن بدون اسم و رسم و بدون منت.

مشاور فرمانده کل سپاه با بیان اینکه اینها همه از برکات انقلاب و از برکات نگاه امام به مردم ایران است، تصریح کرد: این ملت را امام (ره) با هم آشتی داد، این ملت در کنار هم زندگی کردند، سختی‌ها را پشت سر گذاشتند، در شادی‌ها و غم‌ها کنار هم بودند.

سردار شریف به موضوع خانواده‌های فرماندهان اشاره و اظهار کرد: ما خیلی مدیون همسرانی هستیم که در دفاع مقدس، بار تربیت فرزندان و اداره خانواده را به عهده گرفتند و متأسفانه آن‌جوری که باید و شاید این موضوع را مورد توجه قرار ندادیم.

وی با انتقاد از روایت نادرست از چهره فرماندهان و نیرو‌های خدوم سپاه، بیان کرد: دشمنان سپاه و انقلاب یک خانواده‌ای از نیرو‌های سپاه ترسیم کردند که واقعاً هیچ نسبتی با واقعیت خانواده‌های سپاه ندارد. ما، چون حرفه‌ای نبودیم که روایت واقعی زندگی و بالندگی سرداران و منفعتی که برای کشور و امنیت ملی داشتند را خوب تبیین بکنیم، متأسفانه این چهره غلط ترسیم شده است.

وی افزود: انتشار برخی ویدئوها، برای تخریب چهره انسان‌های خدومی که تمام عمرشان را در دفاع از این ملت گذاشتند، حساب‌شده و توسط دشمن برنامه‌ریزی‌شده است

رئیس مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با اشاره به ارزش والای فرماندهان شهید، اظهار کرد: اینکه صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲ روزه، یک مرتبه نزدیک ۲۰ سردار سپاه را که به فرموده حضرت آقا ۲۰ سال روی این اقدام کار کرده بودند، همزمان ترور کردند؛ نشان دهنده رعب و وحشتی است که دشمن از نفس کشیدن این سرمایه‌های انسانی دارد.

وی تأکید کرد: ما به‌عنوان شیعیان سید و سالار شهیدان، تا قیام قیامت نباید گریبان مسببان را رها کنیم. صهیونیست‌ها باید تاوان قطره‌قطره خون این شهیدان عزیز را که برای دفاع از آرمان‌های اسلام بود، بدهند.

سردار شریف اظهار امیدواری کرد: همان اتفاقی که در کربلا افتاد، تکرار می‌شود و پیروزی ان‌شاءالله از آن جبهه حق و مسلمین خواهد بود.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من، جنگ ۱۲ روزه یک بار دیگر موضوع دفاع مقدس، ایثار، مقاومت، ازخودگذشتگی و همبستگی ملی را به رخ کشید.

مشاور فرمانده کل سپاه بر لزوم تلاش برای ترویج فرهنگ ایثار تأکید کرد و افزود: امیدوار هستم بتوانیم وظیفه خودمان را که ترویج فرهنگ دفاع مقدس است، آن مایه اصلی آن تحرک را بتوانیم به نسل جوانمان انتقال بدهیم.