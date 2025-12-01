پخش زنده
امروز: -
دانشیار دانشگاه یاسوج در سمینار تخصصی «معماری آهن و بتن در قلب دنا» با اشاره به انتقال آب از سدهای ماندگان و خرسان ۳ به فلات مرکزی، نسبت به آسیبهای جدی زیستمحیطی این طرحها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دکتر صدقیاصل، دانشیار مهندسی آب و نماینده دانشگاه یاسوج در ماموریت تخصصی آب، در این سمینار که با هدف آسیبشناسی احداث سدهای ماندگان و خرسان برگزار شد، گفت: سازند اهکی در محل احداث این سدها از نظر زمینشناسی ساختگاه مناسبی نیست و نگرانیهایی شامل زلزله القایی، نشت و فرار آب وجود دارد.
وی افزود: سد خرسان ۳ در ابتدا برای تولید برقآبی طراحی شده بود اما در میانه کار، بحث انتقال آب به فلات مرکزی مطرح شد، درحالیکه این سد ارزیابی زیستمحیطی ندارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج با بیان اینکه ساخت این سد از نظر علمی اشکالات جدی دارد، اضافه کرد: در صورت احداث این سد، دالانهایی از آب در سازند اهکی ایجاد میشود که نشت خواهد داشت.
دکتر صدقیاصل درباره پیامدهای زیستمحیطی احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳ گفت: این سدها در کنار زیستگاه طبیعی دنا باعث تغییرات جوی میشوند که زیستکره گیاهی و جانوری را به خطر میاندازد، عمق برف کاهش مییابد و برف زودتر آب میشود.
وی با اشاره به ارزیابی اثرات زیستمحیطی سد خرسان ۳ افزود: جابهجایی بیش از ۲۰ روستا، تخریب هویت فرهنگی، از دست دادن سرمایه اجتماعی، کاهش کیفیت آب، خطر برای گونههای جانوری، فرسایش خاک و تغییرات اقلیمی در بلندمدت از پیامدهای این طرح است.
این استاد دانشگاه هشدار داد: ۳۷ هزار اصله درخت بلوط با احداث خرسان ۳ زیر آب میرود که این یک فاجعه زیستمحیطی است و ذخیرگاه زیستکره دنا در خطر قرار میگیرد.
دکتر صدقیاصل در بخش دیگری از سخنان خود به کشت محصولات آببر در فلات مرکزی اشاره کرد و گفت: صنعت و صنایع آببر در اصفهان و یزد بسیار بالاست، درحالیکه این مناطق با کمبود آب مواجه هستند و نباید این حجم کارخانههای صنعتی داشته باشند.
وی تاکید کرد: کشتهای آببر باید حذف شود و بهترین مکان برای کشت گیاهان دارویی، فلات مرکزی ایران است.
این پژوهشگر با طرح این پرسش که چرا وزارت نیرو برای انتقال آب به فلات مرکزی مجوز میدهد اما برای سد ابریز این مجوز را صادر نمیکند، اضافه کرد: گچساران بین همه شهرستانها از نظر آب و سدهایی که وجود دارد از جمله کوثر و چمشیر وضعیت بهتری دارد اما کهگیلویه وضع خوبی ندارد و مطالبه اصلی احداث سد ابریز است.