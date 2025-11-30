سینمای «اندیشه» تربت حیدریه به عنوان تنها سینمای شهرستان به دلیل پایان زمان قرارداد پیمانکار مربوطه تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تربت حیدریه گفت: با پایان یافتن زمان قرارداد و عدم تمایل متصدی قبلی به تمدید، منتظر اعلام نتایج مزایده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی هستیم که زمان اعلام نتایج مزایده برای متصدی جدید بین چهار تا ۶ ماه پیش‌بینی می‌شود.

امیر قربانی افزود: در این میان از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی درخواست کرده‌ایم تا این اجازه را بدهد، تا فردی را به طور موقت معرفی کنیم و نسبت به بازگشایی سینما اقدام کند که تأیید این درخواست حدود ۱۰ روز زمان می‌برد.

وی ادامه داد: سینما اندیشه تربت حیدریه یک سالن کوچک با ظرفیت ۲۱۵ نفر بوده که تالاری متعلق به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان است.

وی ادامه داد: البته علاوه بر این تالار یک سالن کوچک به نام سالن هنر به ظرفیت ۵۰ نفر دارد که به «بلاک باکس» نیز شناخته می‌شود و برای اجرای تئاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عملیات ساخت مجتمع فرهنگی تربت‌حیدریه نیز از سال ۱۳۷۸ آغاز شده، اما هنوز به پایان نرسیده است.