به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ اسماعیل کیکاووس رئیس پلیس راه مهاباد، با ارائه گزارش عملکرد این مجموعه گفت: بخش مهمی از این کاهش، نتیجه افزایش کنترل‌های ترافیکی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه بوده است.

در ادامه جلسه، رحمت نویدی‌نیا، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهاباد، از روکش آسفالت ۲۴ کیلومتر از محور مهاباد_ارومیه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال و همچنین اجرای عملیات بهسازی در این مسیر خبر داد.

بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد، نیز با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی مرحله دوم کمربندی آزادگان به جانبازان و کهریزه‌شیخان، این پروژه را یکی از طرح‌های مهم در کاهش بار ترافیکی شهر عنوان کرد.

در این جلسه همچنین آرش شهابی، رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد، و محمدصادق امیرعشایری، سرپرست فرمانداری ویژه این شهرستان، بر افزایش نظارت‌های ترافیکی از طریق دوربین‌های پایش تصویری، ساماندهی مسیر‌های ویژه خودرو‌های امدادی، بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بهسازی ورودی‌های شهر تأکید کردند.

از دیگر مصوبات این نشست می‌توان به اصلاح چهار نقطه حادثه‌خیز در محور برهان، خط‌کشی مسیر‌های روستایی پرتردد، استانداردسازی سرعت‌کاه‌ها، اصلاح موقت هندسی میدان استاد هژار، مکان‌یابی آرامستان جدید، برپایی نمایشگاه شب یلدا در نقاط کم‌تردد، برخورد با فعالیت خودرو‌های ماکسیم غیرقانونی و ساماندهی دکه‌های غیرمجاز اشاره کرد.

نشست شورای شدآمد مهاباد با تأکید بر تداوم ایمن‌سازی جاده‌ها و روان‌سازی ترافیک پایان یافت؛ تصمیماتی که اجرای دقیق آنها می‌تواند گامی مهم در کاهش حوادث و ارتقای کیفیت تردد شهروندان باشد.