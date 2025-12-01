مقابله جدی با تخلف‌ها در حوزه توزیع کالا‌های اساسی

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به شرایط حساس بازار کالا‌های اساسی گفت: بازرسی‌ها و مقابله جدی با احتکار کالا‌های اساسی در استان تشدید شده است.