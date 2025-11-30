به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون نظارت و ارزشیابی مکتبی اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش در آیین اختتامیه جشنواره گوهرهای فاطمی در پایگاه شهید بابایی اصفهان گفت: بیش از پنجاه اصل تربیتی، اخلاقی و اجتماعی از جمله حجاب، عفاف، تربیت فرزند و انفاق در سبک زندگی حضرت زهرا(س) وجود دارد که می‌تواند راهنمای جامعه اسلامی باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسنی افزود: مقام معظم رهبری نیز حجاب را یک وظیفه فردی همراه با مسئولیت اجتماعی دانسته‌اند و آن را عامل حفظ کرامت زن و سلامت جامعه معرفی کرده‌اند.

از بین ۱۰۰ اثر شعر دلنوشته نقاشی مقاله و عکس ارسالی به دبیرخانه جشنواره گوهر فاطمی آثار ۳۰ نفر از دختران کارکنان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان حائز رتبه برتر شدند.