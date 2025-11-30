حضور ۴۰ شرکت صنعتی در نمایشگاه خودکفایی و صنعت هوشمند
دبیر نخستین همایش و نمایشگاه خودکفایی و صنعت هوشمند گفت: این نمایشگاه با شعار "از توانمندی تا نیازمندی؛ فرصتی برای سرمایهگذاری هوشمند در مسیر خودکفایی" با حضور بیش از ۴۰ شرکت صنعتی از امروز در تهران آغاز به کار کرد.
آقای کمیل یزدانی در همایش خودکفایی و صنعت هوشمند در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ گفت: این رویداد صنعتی با همکاری سازمان بسیج کارخانجات تهران بزرگ با هدف ایجاد بستر همکاری میان صنایع بزرگ تولیدی و شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوین در صنایع کشور در حال برگزاری است.
دبیر نخستین همایش و نمایشگاه خودکفایی و صنعت هوشمند ادامه داد: این رویداد صنعتی میزبان بیش از ۴۰ شرکت و هلدینگ صنعتی و تولیدی از حوزههای مختلف از جمله صنایع خودرویی، دارویی، الکترونیک، هوش مصنوعی، بستهبندی، لبنیات و نوشیدنی است. همچنین شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزهها نیز در نمایشگاه حضور دارند.
کمیل یزدانی افزود: در این نمایشگاه نشستهای تخصصی متعددی با محوریت بومیسازی، داخلیسازی قطعات و فرآیندهای مبتنی بر هوشمندسازی و هوش مصنوعی در صنایع برگزار میشود. هدف اصلی نمایشگاه، بههمرسانی شرکتهای دانشبنیان و صنایع بزرگ برای انعقاد تفاهمنامههای همکاری و توسعه فناوریهای نو است.
به گفته دبیر نخستین همایش و نمایشگاه خودکفایی و صنعت هوشمند، امسال توجه ویژهای به کاربردپذیری هوش مصنوعی در صنایع تولیدی شده تا مسیر ارتقای بهرهوری، کاهش هزینهها و توسعه داخلیسازی قطعات تسهیل شود.
کاهش مصرف سوخت منوط با تولید خودروهای هیبریدی
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خوردو نیز در این همایش با اشاره به دستور رئیس جمهور درباره کاهش مصرف سوخت گفت: ما از این دستور استقبال میکنیم و اجرای آن در واقع برآیند گزارشهایی است که طی یک سال گذشته درباره مصرف سوخت ارائه کردهایم، زیرا میزان فعلی مصرف سوخت، چالشزا است.
عادل پیرمحمدی افزود: برای عملیاتی کردن این دستور، پیش از این اقداماتی را آغاز کرده بودیم و نتایج آن طی چند روز آینده رونمایی خواهد شد.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خوردو در ادامه درباره خودروی هیبریدی تارا گفت: نمونه اولیه این خودرو تولید شده و در حال آزمایش است و سال آینده وارد خط تولید خواهد شد. میزان تولید بستگی به نیاز بازار دارد و این خودرو مصرف بنزین را به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر تا ۴.۸ درصد کاهش میدهد.
عادل پیر محمدی با اشاره به وضعیت فعلی خودروهای کاربراتوری افزود: اکنون حدود دو و نیم میلیون دستگاه با مصرف ۱۲ تا ۱۴ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر در کشور داریم که با اسقاط خودروهای بالای ۲۰ تا ۲۵ سال و تولید انبوه خودروهای هیبریدی، میتوان بیش از ۵۰ درصد در مصرف سوخت صرفهجویی کرد.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خوردو، وابستگی صنایع به نرخ ارز را به عنوان نقطه ضعف صنایع و واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: دشمن از این نقطه ضعف برای فشار به صنایع ما استفاده میکند، کاری که ما باید در کشور انجام دهیم، این است که اثرات ارز را از تمام لایههای اقتصادی کم رنگ کنیم.
عادل پیر محمدی گفت: خیلی جاها به ما ایراد میگیرند که چرا در محصولات خود افزایش قیمت دارید در حالی که این افزایش قیمت ریشه در افزایش نرخ ارز و تاثیر آن در قیمت تمام شده نهادههای تولید دارد. برای نمونه آلومینیوم مورد نیاز صنایع، تابستان سال گذشته کیلویی ۱۳۰ هزار تومان بود اکنون از بورس ۳۰۰ هزار تومان خریداری میشود که این افزایش قیمت نهاده، در قیمت نهایی محصولات نمایان میشود.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خوردو در ادامه به بحث خودکفایی اشاره کرد و گفت: در تحریمهای دور نخست در سال ۹۱، فولاد مورد نیاز برای تولید پیچ و مهره را از خارج وارد میکردیم اکنون بیش از ۱۵۴ نوع فولاد را در داخل تولید میکنیم و وابستگی ما به خارج قطع شده است.
عادل پیر محمدی گفت: اکنون تولید روزانه ما ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو است که این مهم به برکت خودکفایی است البته در بخش های وابستگی داریم که با تلاش در آن بخشها هم خودکفا میشویم.
نخستین همایش و نمایشگاه خودکفایی و صنعت هوشمند با حضور پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران با شعار «از توانمندی تا نیازمندی؛ فرصتی برای سرمایهگذاری هوشمند در مسیر خودکفایی» و با مشارکت سازمان بسیج کارخانجات تهران بزرگ، شرکت ایرانخودرو، شرکت ساپکو و پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران برگزار شده است.