مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با اشاره به حادثهخیز بودن استان و لزوم آمادگی جامعه، بر نقش آموزش، سازماندهی و مشارکت مردم در کاهش خسارات حوادث تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی در نخستین گردهمایی رؤسای خانههای هلال مناطق پرخطر گفت: زنجان از نظر وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی یکی از استانهای حادثهخیز کشور است و این مسئله تهدیدی جدی برای استان محسوب میشود.
وی آموزش را اساس توانمندسازی جامعه دانست و افزود: استان زنجان در چهار جهت صنعتی و حادثهخیز است؛ بنابراین تنها راه کاهش تلفات، افزایش آگاهی مردم است. آموزش کمکهای اولیه میتواند تا ۵۰ درصد بار درمانی کشور را کاهش دهد و کمک کند مردم در زمان حادثه به خود و اطرافیانشان کمک مؤثرتری ارائه کنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با اشاره به نقش ارزشمند خانههای هلال اظهار کرد: خانههای هلال یک طرح ملی و بینالمللی است که در صلیب سرخ جهانی نیز ثبت شده و امروز از مهمترین ظرفیتهای مردمی هلالاحمر محسوب میشود. توسعه و پیشرفت کشورها نتیجه مشارکت مردم است و ما نیز باید سهم جامعه را در توانمندسازی افزایش دهیم.
هاشمی افزود: آموزش بدون تمرین و سازماندهی کارایی نخواهد داشت. اگر قبل از حادثه کنار هم سازماندهی نشویم، در زمان بحران نمیتوانیم عملکرد مؤثری داشته باشیم. این موضوع نهتنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه تکلیف شرعی و قانونی ماست.
وی بر اهمیت نقش رسانهها در فرهنگسازی تأکید کرد و گفت: کرسیهای هماندیشی، رسانهها و صدا و سیما باید در تبیین سهم مردم در چرخه مدیریت بحران نقش فعال داشته باشند. جامعه زمانی موفق خواهد بود که سهم هر فرد در مدیریت بحران مشخص و تبیین شده باشد.
هاشمی در پایان با اشاره به فعالیت خانههای هلال در استان افزود: سازماندهی خوبی انجام شده، اما هنوز در آغاز مسیر هستیم. لازم است نقش خانههای هلال برای جامعه بیشتر تبیین شود و مشارکت گروههای مختلف مردم در مدیریت بحران تقویت شود.
گفتنی است در این گردهمایی مبحث آموزشی آمادگی و اقدامات ایمنی ضروری در شرایط جنگی، مقابله با مخاطرات با رویکرد آواربرداری و نحوه تشکیل تیمهای امدادی در خانههای هلال ارائه شد.