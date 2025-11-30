تفاهم نامه بین اداره کل بیمه سلامت استان با دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به منظور ارتقای سلامت در سطح استان و تقویت مراقبت‌های اولیه بر پایه سلامت محور و جامعه محور امضا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با انعقاد این تفاهم نامه، کاهش بروز بیماری‌ها از طریق اجرای راهنما‌های بالینی، بهبود فرایند‌های ارائه خدمت، مدیریت هزینه‌های سلامت با تمرکز بر پیشگیری، خودمراقبتی، پیشگیری سطح ۴، توسعه نظام ارجاع شهری و ارتقای رفتار‌های خود مراقبتی در گروه‌های هدف شامل مادران باردار، کودکان ودانش آموزان اجرا می‌شود.

با اجرای تفاهم نامه، طرح ملی هزار روز طلایی ابتدای زندگی که از ۶ ماه پیش تاکنون در برخی شهرستان‌های استان به صورت پایلوت در حال انجام است به صورت گسترده در کل استان و مراکز جامع شهری انجام می‌شود.

بر اساس تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و اداره کل بیمه سلامت استان، برنامه اقدامات پیشگیرانه در چهار گروه از جامعه صورت می‌گیرد.

گروه اول اجرای هزار روز طلایی اول زندگی برای مادران باردار، گروه دوم افراد دیابتی نوع ۲ قرار است با برنامه‌های اصلاح رفتار تغذیه‌ای اثرگذاری درمان را برای این بیماران افزایش دهد، گروه سوم دانش آموزان ابتدایی که با شناسایی و کنترل افراد چاق در این سن برای کمک به آینده سلامت آنها برنامه‌های کنترلی و درمان صورت می‌پذیرد و اجرای برنامه پیشگیری سطح ۴ مهمترین مولفه برای اقدامات درمانی در مصرف بی رویه انتی بیوتیک از اقدامات تحولی در عرصه خدمت رسانی سازمان بیمه سلامت ایران از درمان محور به سمت سلامت محور است.