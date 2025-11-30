پخش زنده
دبیرخانه دائمی همایش «تجلّی خیرین» سلامت برای تجلیل از نیکوکاران این حوزه تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان جلسهای برای برنامهریزی مراسم تجلیل از خیرین حوزه سلامت، برگزار شد. این برنامه در دی سال ۱۴۰۴ اجرا میشود.
جواد نظری افزود: پس از برگزاری همایش «تجلّی خیرین» در سال ۱۴۰۳، استقبال بسیار خوبی از سوی خیرین محترم صورت گرفت و خوشبختانه امروز بیش از دو هزار خیر در سطح استان در حوزه سلامت فعالیت دارند.
او گفت: ارزش مالی کمکهای این افراد از اواخر سال ۱۴۰۳ تا امروز، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ کمکهایی که شامل طرحهای عمرانی، تهیه تجهیزات و سایر اقدامات حمایتی میشود. از جمله این اقدامات، تأمین دستگاهامآرآی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) است که انشاءالله از هفته آینده آماده ارائه خدمت به مردم خواهد بود.
نظری عنوان کرد: همچنین با تشکیل دبیرخانه دائمی همایش از سال گذشته، امیدواریم امسال نیز بتوانیم برنامهای در شأن خیرین برگزار کرده و از زحمات و خدمات ارزشمند این بزرگواران تقدیر و تشکر کنیم.
آیت الله دری نماینده ولیفقیه در استان در این نشست بر اهمیت حوزه سلامت تأکید کرد و از خیرین خواست در آموزش مشارکت داشته باشند، نقاط آسیبپذیر را شناسایی کنند و اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.