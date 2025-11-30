پخش زنده
ادارهکل حج و زیارت آذربایجانغربی اعلام کرد: دارندگان قبوض ثبتنامی عمره با اولویت تشرف ۱ تا ۳۵۰ از امروز میتوانند با مراجعه به سامانه حج و زیارت به نشانی my.haj.ir نسبت به انتخاب و ثبتنام در یکی از کاروانهای استان اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، متقاضیانی که در بازه تعیینشده اقدام نکنند، پس از ۴۸ ساعت از فهرست فراخوان خارج شده و افراد دارای اولویتهای بعدی برای تشرف دعوت خواهند شد.