معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:تأمین مستمر کالاهای اساسی و نظارت بر بازار در اولویت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در ستاد تنظیم بازار استان بر تشدید نظارت بر بازار، تأمین بهموقع و مستمر کالاهای اساسی و ساماندهی میوهفروشان سیار تأکید شد. همچنین بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر قیمتها و نحوه عرضه کالاها به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی تأکید شد.
قربانپور در این جلسه با تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاههای متولی بازار، بر لزوم تأمین پایدار کالاهای اساسی، نظارت بر قیمتها و مدیریت مناسب عرضه بهعنوان اولویت اصلی مدیریت بازار استان تأکید کرد.