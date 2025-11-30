استاندار قم با اشاره به ضرورت مدیریت فوری کانون بحرانی سراجه، گفت: بر اساس طرح مصوب، تا پایان سال باید حداقل ۵ هزار هکتار از منطقه ۳۲ هزار هکتاری سراجه با روش‌های مختلف زیر پوشش اقدامات مهار گرد و غبار قرار گیرد و گزارش روند اجرا نیز به‌صورت مستمر به دبیرخانه و استانداری ارسال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو با تأکید بر لزوم شتاب‌بخشی به طرح‌های مقابله با گرد و غبار در منطقه سراجه، اعلام کرد: تا پایان سال باید دست‌کم ۵ هزار هکتار از کانون ۳۲ هزار هکتاری این منطقه زیر پوشش طرح‌های مصوب قرار گیرد.

وی در جلسه ستاد مقابله با گرد و غبار استان قم، از بررسی انتقال پساب، مشارکت دستگاه‌ها و نقش‌آفرینی نهاد‌های محلی و ملی در این طرح خبر داد.

استاندار قم با بیان اینکه طرح انتقال پساب به کانون بحرانی سراجه با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه نیازمند بررسی دقیق است، افزود: مجتمع‌های نفت و گاز سراجه باید در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی خود تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان به این طرح را پیگیری و محقق کنند.

بهنام جو همچنین بر لزوم ساماندهی دام‌های منطقه تأکید کرد و گفت: سازمان‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری دهیاری‌ها موظفند نسبت به سرشماری شتر‌های مجاز و غیرمجاز اقدام کرده و اهداف و سیاست‌های مرتبط با شترداری در منطقه سراجه را مورد بازنگری قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای پیشبرد طرح‌های بیابان‌زدایی اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه نیز اعلام آمادگی کرده است که در قالب برنامه‌های بیابان‌زدایی، دو هزار هکتار از بیابان‌های استان قم را مدیریت و نهال‌کاری کند.

استاندار در پایان بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: اجرای موفق این طرح‌ها نقش مهمی در کاهش گرد و غبار و حفاظت از محیط‌زیست استان خواهد داشت.