به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دانش‌آموزان در این کارگاه‌ها که در حسینیه صاحب الزمان محمودآباد یزد برگزار شد، آموزش‌های لازم را در رشته‌های مطالعاتی، آفرینش‌های ادبی، فن بیان، هنر‌های نمایشی، هنر‌های تجسمی، هنر‌های دستی، هنر‌های آوایی و تولید محتوای الکترونیک دیدند.



این جشنواره با هدف آشنایی دختران نوجوان با معارف مهدویت و شناخت امام زمان (عج) در مدارس با حمایت و مشارکت خیران، آموزش و پرورش و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود.