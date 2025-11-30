پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار کشور با تأکید بر لزوم مدیریت چرای دام در کانونهای گرد و غبار گفت: بازنگری در مجوزهای چرای شتر و تأمین حقابه تالابهای قم از ضروریترین اقدامات برای کنترل فرسایش خاک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بهزاد رایگانی، در جلسه ستاد مقابله با گرد و غبار استان قم که با موضوع بررسی اقدامات انجامشده در منطقه سراجه برگزار شد، با اشاره به وسعت کانونهای گرد و غبار در کشور گفت: توجه به همه کانونهای فعال در مرکز کشور، بهویژه مناطق پیرامون دریاچه نمک، ضرورتی اجتنابناپذیر است و نباید تنها بر یک محدوده متمرکز شد.
وی با بیان اینکه «برنامه جامع مقابله با گرد و غبار» سند راهبردی اصلی در این حوزه است، گفت: یکی از مهمترین محورهای این برنامه، ساماندهی چرای بیرویه دام—خصوصاً شترها—در کانونهای گرد و غبار است و مجوزهای صادره باید بازنگری شود.
دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار کشور افزود: ساماندهی چرای دام فقط به معنای مدیریت علوفه نیست؛ تردد شترها باعث تخریب ساختار خاک شده و خود بهعنوان یک عامل مستقیم در تشدید گرد و غبار عمل میکند. تا زمانی که این معضل برطرف نشود، امکان مدیریت پایدار کانونهای گرد و غبار وجود نخواهد داشت.
رایگانی همچنین تأمین حقابه تالابها و رودخانههای قم را از اساسیترین نیازهای استان برای کنترل این بحران دانست و تصریح کرد: در طرحهای نهالکاری باید از گونههای بومی، کمآببر و چندمنظوره استفاده شود تا ضمن احیای پوشش گیاهی، به تقویت معیشت جوامع محلی نیز کمک شود.
وی برخی اقدامات کمهزینه مانند مدیریت چرای دام را بسیار اثربخش عنوان کرد و گفت: با اصلاح الگوهای بهرهبرداری و توجه به ظرفیتهای بومی میتوان گامهای مهمی در کاهش گرد و غبار و حفاظت از منابع طبیعی استان برداشت.