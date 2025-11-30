

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی مقابل فولادخوزستان در هفته یازدهم لیگ برتر اظهار داشت: بازی خیلی سختی بود، بازی خانگی بود، اما زمین خوبی نداریم. این برای ما خوب نیست. دوست داریم کار با توپ انجام دهیم و لمس توپ بیش‌تری داشته باشیم. واقعاً کار سخت است.

وی ادامه داد: تیم حریف توپ بلند می‌انداخت، سعی کردند از ضدحمله‌ها استفاده کنند و در اوت‌ها هم توپ بلند می‌انداختند. وقتی این‌گونه بازی‌هایی داریم باید برابرسازی انجام دهیم تا بتوانیم فرصت ایجاد کنیم و گل بزنیم. این‌گونه بازی کردن برای ما نیست، اما بازی را بردیم و مستحق آن بودیم؛ در همه موارد بهتر بودیم. پنالتی که رخ داد یک دوئل در محوطه جریمه بود که اگر گل می‌شد ناعادلانه بود. تیم حریف فرصت ایجاد نکرد، اما ما فرصت زیادی داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: با یک بازی کمتر به صدر جدول برگشتیم. از هواداران تشکر می‌کنم. فصل طولانی است و بالا و پایین زیاد خواهد داشت. نمی‌توانیم همه بازی‌ها را آن‌گونه که می‌خواهیم ببریم. به بازیکنانم افتخار می‌کنم، زیرکانه بازی کردند و جنگیدند. همه با هم و متحد بودند، جو خیلی خوبی داریم.

ساپینتو تصریح کرد: من همیشه بهترین ترکیب را به بازی می‌فرستم. رستم آشورماتوف عملکرد عالی‌ای دارد و سه ماه بود که بیرون بود و سپس در فواصل کوتاه بازی کرد. امروز احساس کردیم او هم مانند صالح حردانی خسته است. گزینه‌های خوب ما آماده بازی بودند و مهم است که این مدیریت را انجام دهیم. باید با همه عادلانه برخورد کنیم. عارف و جلالی منتظر بازی کردن بودند و باید همه چیز را به همه بدهم. باتوجه به استراتژی بازی بهترین‌ها را بازی دادم. دوست ندارم زیاد تغییر دهم، اما این بازی احساس کردم که باید انجام دهیم. رستم کارت زرد داشت و برخی مواقع باید مدیریت کنیم.

وی درباره علت فشار‌های اخیر به تیم استقلال گفت: نمی‌دانم چرا برخی پیشکسوتان حمایت می‌کنند و برخی بدون مسئولیت صحبت می‌کنند؛ این بی‌احترامی است. یکی از آنها گفت من از باشگاه استقلال پول می‌خواسته‌ام و او در باشگاه هم حضور داشت و تاکنون معذرت خواهی نکرده است. برخی که در این‌جا بوده‌اند به من بی‌احترامی می‌کنند، اما مشکلی نیست و ما متحد هستیم. سخت است که این قطار را متوقف کنند. قرار نیست همه بازی‌ها را ببریم.

ساپینتو درباره غیبت عارف آقاسی و شایعات درباره غیبت او و مصدومیت‌هایش قبل از هر مسابقه گفت: چنین چیزی را از کجا می‌دانید؟! مایه تأسف است که این موضوع، من را خیلی وقت است دیوانه می‌کند. موضوع درستی است. یک روز قبل از بازی به ما گفت که درد دارم. ۴ بازی خواستم او را حمایت کنم. پزشک تیم به من و مدیرعامل نامه زد که مشکل او چنین چیزی نیست من خواستم او را نگه دارم، اما رفتار او نرمال نیست و دیگر باشگاه باید حل کند، چون با این رفتار نمی‌توانست کارش را در رختکن ما ادامه دهد.