مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۴ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز معلول تحت حمایت بهزیستی چهارمحال و بختیاری هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معصومه محمدی گفت: شعار امسال بهزیستی تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی بهزیستی توانمندسازی و استقلال مددجویان از اتکا به مستمری‌هاست، افزود: فراهم‌کردن زمینه اشتغال پایدار برای جامعه هدف از اولویت‌های مهم این نهاد است.

محمدی با اشاره به آمار افراد دارای معلولیت در استان گفت: در چهارمحال و بختیاری ۲۵ هزار و ۹۳۰ فرد دارای معلولیت شناسایی شده که از این تعداد ۹ هزار و ۶۱۵ نفر معلولان خفیف، ۵ هزار و ۹۴۴ نفر معلولان متوسط، ۹ هزار و ۳۹۹ نفر معلولان شدید و ۹۲۲ نفر نیز معلولان خیلی شدید هستند.

وی همچنین از حمایت بهزیستی از ۸۳۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از کاردانی تا دکتری خبر داد و گفت: بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز دارای معلولیت نیز تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اجرای ۵۵ مأموریت و ارائه بیش از ۱۷۰ خدمت در این سازمان، تصریح کرد: در استان سه نوع مرکز شامل روزانه، شبانه‌روزی و تیم‌های سیار فعال هستند.

وی مطرح کرد: هم‌اکنون ۵۴ مرکز روزانه، ۲۷ مرکز شبانه‌روزی با یک‌هزار خدمت‌گیرنده و تیم‌های سیار نیز خدمات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی را در منازل ارائه می‌دهند.

محمدی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مراکز مثبت زندگی در سراسر استان موجب کاهش مسافت دسترسی مددجویان به خدمات شده است.

وی افزود: افراد دارای معلولیت می‌توانند درخواست‌های پزشکی خود را به کمیسیون پزشکی ارائه دهند تا پس از بررسی و تأیید، تحت حمایت قرار گیرند؛ در صورت عدم تأیید نیز از چرخه حمایت خارج می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان اجرای جشنواره‌های فرهنگی و هنری با هدف ارتقای درمان از طریق هنر‌درمانی و همچنین انجام غربالگری بینایی و شنوایی را از دیگر برنامه‌های بهزیستی عنوان کرد.

محمدی از رشد ۱۱.۳ درصدی جمعیت سالمندی خبر داد و تأکید کرد: ارتقای کیفیت زندگی معلولان و سالمندان با توجه به حرکت استان و کشور به سمت سالمندی از ضروریات است و زیرساخت‌های لازم در این زمینه در حال تقویت است.

وی با اشاره به خدمات حوزه سلامت روان نیز گفت: در استان ۶ مرکز شبانه‌روزی اعصاب و روان با ۳۶۰ خدمت‌گیرنده، ۷ مرکز روزانه با بیش از ۳۰۰ خدمت‌گیرنده، ۹ تیم سیار با بیش از ۹۰۰ خدمت‌گیرنده و ۳ خانه حمایتی فعال است. در مجموع ۲ هزار و ۱۱۷ بیمار اعصاب و روان تحت پوشش بهزیستی هستند.