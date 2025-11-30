تیم‌های سن ایچ و شهرداری ساوه مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته شانزدهم سن ایچ ساوه در خانه بهشتی سازه گرگان و شهرداری ساوه در مقابل پالایش نفت امام خمینی شازند به پیروزی رسید.

سن ایچ ساوه در گرگان تیم بهشتی سازه را ۴ سه شکست داد و در جدول رده‌بندی این رقابت‌ها ۲۷ امتیازی شد تا همچنان خانه نشین رده پنجم جدول باشد و شهرداری ساوه هم بالاخره برتری ۳ دو مقابل هم استانی خود پالایش نفت شازند بالاخره طعم برد را چشید و ۱۰ امتیازی شد، اما همچنان در خانه یکی به آخر و رده سیزدهم جدول قرار دارد، دیگر نماینده فوتسال استان، تیم پالایش نفت امام خمینی شازند نیز با این شکست ۱۲ امتیازی ماند و هم اکنون در رده یازدهم جدول جای دارد.

در هفته هفدهم این رقابت‌ها جمعه ۱۴ آذر ماه، پالایش نفت شازند میزبان تیم جوادالائمه شهرکرد است، شهرداری ساوه مقابل فولاد زرند ایرانیان به میدان می‌رود و سن ایچ ساوه در خانه خود از گهر زمین سیرجان پذیرایی می‌کند.