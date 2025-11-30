به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بازرس کل قضایی استان درباره جشنواره «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» که ۱۸ آذرماه برگزار می‌شود، گفت: این جشنواره براساس راهکار شماره ۱۱۳ سند تحول طراحی و اجرا شده است.

محمد محبوبی تصریح کرد: به موجب این راهکار، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به ارتقای شفافیت، رفع موقعیت‌های تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه برای ارزیابی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر شده است.

وی در تشریح روند برگزاری جشنواره افزود: در ابتدا ۲۵۸ شاخص از قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و رفع تعارض منافع احصا شد. سپس مسئولان مربوط در دستگاه‌های تحت نظارت آموزش دیدند و این شاخص‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در مرحله نخست، دستگاه‌ها اقدام به خوداظهاری می‌کنند و پس از آن، بازرسان سازمان بازرسی به‌صورت میدانی نسبت به راستی‌آزمایی اطلاعات اقدام می‌کنند. در نهایت، دستگاه‌ها بر اساس نمراتی که به‌صورت سامانه‌ای و الکترونیکی کسب می‌کنند، رتبه‌بندی خواهند شد.

محبوبی در ادامه با اشاره به ضرورت برگزاری چنین جشنواره‌ای توسط قوه قضاییه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فسادی در جامعه وجود نداشته باشد یا در صورت وجود، کاهش یابد و اگر می‌خواهیم مسئولان پایبند به قانون باشند و از ترک فعل خودداری شود، یکی از پیش‌نیاز‌های آن شفافیت است.

وی درباره مفهوم شفافیت اظهار داشت: شفافیت یعنی اطلاعات مربوط به مردم در اختیار مردم قرار گیرد. دستگاه‌ها به نیابت از مردم خدمات ارائه می‌دهند و بنابراین اطلاعات در اختیار آنان، متعلق به مردم است و حق مردم است که از این اطلاعات مطلع باشند و شفافیت موجب می‌شود مردم در جریان امور باشند.

محبوبی خاطرنشان کرد: این اقدام قوه قضاییه، زمینه رفع تعارض منافع در دستگاه‌ها را فراهم می‌کند و گامی مهم در پیشگیری از فساد است.