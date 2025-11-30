پخش زنده
تیم فوتبال سپاهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با ۳ گل مس رفسنجان را از پیش رو برداشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال مس رفسنجان و سپاهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتهاند که این دیدار در نهایت با پیروزی ۳ بر صفر شاگردان نویدکیا به پایان رسید.
برای سپاهان احسان حاج صفی (۴۵+۸ - پنالتی)، آرش رضاوند (۵۵) و محمد عسگری (۸۵) گلزنی کردند.
ترکیب سپاهان:
سیدحسین حسینی، وحدت هنانوف، هادی محمدی، محمد دانشگر، احسان حاج صفی، عارف حاجی عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی و انزو کریولی.
ترکیب مس رفسنجان:
نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، سیدمجید نصیری، فرنام عرب، دانیال جهانبخش، علیرضا نقیزاده، نعمان کوردیچ، ماتئوس کاستا، وحید حیدریه، مهدی شریفی و آرمان رمضانی.
در جدول استقلال تهران با ۱۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای پرسپولیس و سپاهان با ۱۸ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.