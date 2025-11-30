به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و سپاهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفته‌اند که این دیدار در نهایت با پیروزی ۳ بر صفر شاگردان نویدکیا به پایان رسید.

برای سپاهان احسان حاج صفی (۴۵+۸ - پنالتی)، آرش رضاوند (۵۵) و محمد عسگری (۸۵) گلزنی کردند.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، وحدت هنانوف، هادی محمدی، محمد دانشگر، احسان حاج صفی، عارف حاجی عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی و انزو کریولی.

ترکیب مس رفسنجان:

نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، سیدمجید نصیری، فرنام عرب، دانیال جهانبخش، علیرضا نقی‌زاده، نعمان کوردیچ، ماتئوس کاستا، وحید حیدریه، مهدی شریفی و آرمان رمضانی.

در جدول استقلال تهران با ۱۹ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های پرسپولیس و سپاهان با ۱۸ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.



