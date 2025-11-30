مدیر اجرایی فرودگاه قم گفت: زیرسازی فرودگاه قم به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده است و تا آخر سال ۱۴۰۵ زیرسازی باند فرودگاه به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای علیرضا ماندی در بازدید خبرنگاران از روند ساخت باند فرودگاه قم با اشاره به اینکه بنیاد مسکن تنها مسئول آماده کردن زیرسازی باند فرودگاه است، اضافه کرد: عملیات اجرایی فرودگاه قم به محض پایان زیرسازی باند موضوع آسفالت ریزی باند هم انجام می‌شود و با تامین اعتبار از سوی راه شهرسازی که موظف به این کار است هم سایر فضا‌ها مانند ترمینال، برج مراقبت و فضا‌های جانبی و مسیر هایرفرعی باند پرواز ساخته خواهد شد.

وی افزود: اعتبار لازم رای تکمیل فرودگاه قم با توجه به تورم موجود بین ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان است تا روند ساخت تمام بخش‌های فرودگاه انجام شود و با تهیه اعتبار می‌توان شاهد بهره برداری مرحله اول فرودگاه شامل باند پرواز، برج مراقبت و ترمینال ۱ در سال ۱۴۰۷ باشیم.

مدیر اجرایی فرودگاه قم افزود: در حال حاضر زیر سازی باند پیشرفت ۶۰ درصدی دارد و کل عملیات باند فرودگاه با فضا‌های جانبی و مسیر‌های فرعی باند پرواز ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم هم با اشاره به اینکه باند اصلی فرودگاه قم به طول ۴۱۰۰ متر و با عرض ۶۰ متر در حال اجرا است گفت: باند فرودگاه قم با فضا‌های جانبی و مسیر‌های فرعی به طول ۷ کیلومتر اجرایی خواهد شد.

آقای محمد اطهری با بیان اینکه این باند دارای ۱۰ لایه اجرایی و زیر سازی است و بر عهده بنیاد مسکن قرار داده شده است گفت: در حال حاضر در مرحله خاک برداری هستیم و تا به طرح مشاور طراح برسیم و قرار است ۲ میلیون ۳۰۰ هزار متر مکعب در باند خاک برداری و عملیات خاکریزی هم در ۹۰۰ هزار متر مکعب انجام خواهد شد و ۱۰۰ هزار متر مکعب هم اجرای طرح پایه و اصلی باند را خواهیم داشت.

وی افزود: مدت زمان اجرای باند فرودگاه برای ۱۸ ماه و با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان است و از ۲۳ شهریور ماه که قرار داد امضا شده طرح آغاز شده و با برنامه ریزی‌های انجام شده تا آخر سال ۱۴۰۵ کار زیرسازی باند انجام خواهد شد.