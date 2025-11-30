به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مشاور امور ایثارگران استاندار آذربایجان غربی و چند تن از مسئولین شهرستان پلدشت با حضوردر منزل شهید اسماعیل میروئی میلان در روستای دایلان کندی با مادر این شهید بزرگوار دیدار و از صبر و استقامت ایشان تجلیل کردند.

حجت الاسلام نیساری در این دیدار گفت: مادران بزرگوار شهدای ما استطوره‌های صبر و استقامت هستند که با از دست فرزندان خود مایه سر بلندی اسلام و ایران عزیر شدند و ما وظیفه داریم راه شهدای بزرگوارمان که همان راه عزت و سربلندی است با قدرت ادامه دهیم .

شهید والامقام اسماعیل میروئی میلان متولد سال ۱۳۴۳ بود که درمرداد ماه سال ۱۳۶۴ در شهرستان مهاباد به درجه رفیع شهادت نایل شده است