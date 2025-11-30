پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از تداوم نظارت میدانی بر روند ساماندهی سایت دفن زباله این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فهیمه قمری با اشاره به انجام بازدید میدانی از نحوه ساماندهی پسماندهای شهری گفت: در جریان این نظارت مشخص شد که شهرداری سلماس علاوه بر پوششدهی و دفن مستمر زبالهها، اقداماتی از جمله جمعآوری نخالههای ساختمانی رها شده در اطراف سایت، جمعآوری ضایعات پلاستیکی، جلوگیری از بروز آتشسوزی پسماندها و اطفای حریقهای احتمالی را انجام داده است.
وی افزود: حصارکشی کامل و محدودسازی صددرصدی محدوده لندفیل، بههمراه سایر اقدامات ساماندهی در دستور کار شهرداری قرار دارد و این روند باید بهصورت مستمر ادامه یابد تا از بروز پیامدهای زیستمحیطی جلوگیری شود.