به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فهیمه قمری با اشاره به انجام بازدید میدانی از نحوه ساماندهی پسماند‌های شهری گفت: در جریان این نظارت مشخص شد که شهرداری سلماس علاوه بر پوشش‌دهی و دفن مستمر زباله‌ها، اقداماتی از جمله جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی رها شده در اطراف سایت، جمع‌آوری ضایعات پلاستیکی، جلوگیری از بروز آتش‌سوزی پسماند‌ها و اطفای حریق‌های احتمالی را انجام داده است.

وی افزود: حصارکشی کامل و محدودسازی صددرصدی محدوده لندفیل، به‌همراه سایر اقدامات ساماندهی در دستور کار شهرداری قرار دارد و این روند باید به‌صورت مستمر ادامه یابد تا از بروز پیامد‌های زیست‌محیطی جلوگیری شود.