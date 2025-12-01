رییس پلیس امنیت اقتصادی استان از توقیف ۳ دستگاه خودروی شوتی و کشف اقلام دخانی و خوراکی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ حسین بدری با اشاره به تداوم طرح‌های پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح استان گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی از تردد خودرو‌های شوتی در محور‌های مواصلاتی مطلع و با هماهنگی قضایی سه دستگاه خودرو شوتی حامل بار قاچاق را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو‌های مذکور ۳ هزار پاکت سیگار و ۴۶۰ کیلوگرم پاستیل قاچاق فاقد اسناد و مدارک مثبته کشف شد که کارشناسان ارزش ریالی این محموله مکشوفه را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ بدری با بیان اینکه رویکرد پلیس در محور‌های مواصلاتی استان برخورد با قاچاق کالا است افزود: هدف از این اقدام حمایت از مصرف کننده و تولید کننده داخلی و کمک به اقتصاد کشور است، از شهروندان عزیز درخواست کرد، با ارائه گزارش از تخلفات قاچاق و جرایم اقتصادی از طریق شماره ۱۱۰ و یا ۳۰۱۱۰ ما را در این مهم همیاری کنند.