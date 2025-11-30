پخش زنده
امروز: -
تیم ملی بسکتبال مردان ایران در دیدار برگشت پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل عراق به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار برگشت پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ یکشنبه ۹ آذر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ مقابل عراق به میدان رفت و با نتیجه ۸۶ بر ۷۱ موفق به کسب پیروزی شد.
پیتر گیریگوریان با کسب ۲۱ امتیاز، ۲ ریباند، ۱ پاس گل، ۱ توپربایی و کارایی ۲۱ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:
کوارتر اول: ۲۵ - ۲۱ / عراق
کوارتر دوم: ۲۱ - ۱۳ / ایران
کوارتر سوم: ۱۹ - ۱۲ / ایران
کوارتر چهارم: ۲۵ - ۲۱ / عراق
ملیپوشان کشورمان در دیدار رفت این رقابتها نیز موفق شدند با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ عراق را شکست دهند.
اسامی بازیکنان حاضر در این دیدار به شرح زیر است:
۱. ارسلان کاظمی
۲. آرمان زنگنه
۳. بهنام یخچالی
۴. نوید رضاییفر
۵. محمدسینا واحدی
۶. مبین شیخی
۷. متین آقاجانپور
۸. مهدی جعفری
۹. محمدمهدی حیدری
۱۰. حسن علیاکبری
۱۱. جلال آقامیری
۱۲. پیتر گیریگوریان
سینا واحدی ملیپوش کشورمان به دلیل مبتلا شدن به بیماری آنفولانزا نتوانست تیم ملی را در این دیدار همراهی کند.
اسامی کادر فنی:
سوتیریوس مانولوپولوس – سرمربی
محسن شاهعلی – سرپرست
فرزاد کوهیان– مربی
محمد کسایی پور– مربی
مهدی چراغی – مربی بدنساز
محمدجواد خانآبادی – فیزیوتراپ
الکساندروس ولیساراکوس - آنالیزور
مسعود صفری- آنالیزور
حسین دهقانی – تدارکات
تیم ملی بسکتبال مردان ایران در پنجره دوم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ روزهای ۸ و ۱۱ اسفند ماه به ترتیب در ایران به مصاف تیمهای اردن و سوریه خواهد رفت.
طبق تصمیم فیبا در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی تحولات مربوط به جنگ، هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور ثالث (لبنان) برگزار شد.