تیم ملی بسکتبال مردان ایران در دیدار برگشت پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل عراق به برتری رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار برگشت پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ یکشنبه ۹ آذر ماه از ساعت ۱۷:۳۰ مقابل عراق به میدان رفت و با نتیجه ۸۶ بر ۷۱ موفق به کسب پیروزی شد.

پیتر گیریگوریان با کسب ۲۱ امتیاز، ۲ ریباند، ۱ پاس گل، ۱ توپ‌ربایی و کارایی ۲۱ در این دیدار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۵ - ۲۱ / عراق

کوارتر دوم: ۲۱ - ۱۳ / ایران

کوارتر سوم: ۱۹ - ۱۲ / ایران

کوارتر چهارم: ۲۵ - ۲۱ / عراق

ملی‌پوشان کشورمان در دیدار رفت این رقابت‌ها نیز موفق شدند با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ عراق را شکست دهند.

اسامی بازیکنان حاضر در این دیدار به شرح زیر است:

۱. ارسلان کاظمی

۲. آرمان زنگنه

۳. بهنام یخچالی

۴. نوید رضایی‌فر

۵. محمدسینا واحدی

۶. مبین شیخی

۷. متین آقاجان‌پور

۸. مهدی جعفری

۹. محمدمهدی حیدری

۱۰. حسن علی‌اکبری

۱۱. ⁠جلال آقامیری

۱۲. پیتر گیریگوریان

سینا واحدی ملی‌پوش کشورمان به دلیل مبتلا شدن به بیماری آنفولانزا نتوانست تیم ملی را در این دیدار همراهی کند.

اسامی کادر فنی:

سوتیریوس مانولوپولوس – سرمربی

محسن شاه‌علی – سرپرست

فرزاد کوهیان– مربی

محمد کسایی پور– مربی

مهدی چراغی – مربی بدنساز

محمدجواد خان‌آبادی – فیزیوتراپ

الکساندروس ولیساراکوس - آنالیزور

مسعود صفری- آنالیزور

حسین دهقانی – تدارکات

تیم ملی بسکتبال مردان ایران در پنجره دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ روز‌های ۸ و ۱۱ اسفند ماه به ترتیب در ایران به مصاف تیم‌های اردن و سوریه خواهد رفت.

طبق تصمیم فیبا در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی تحولات مربوط به جنگ، هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور ثالث (لبنان) برگزار شد.