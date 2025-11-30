به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مشاور امور ایثارگران استاندار آذربایجان غربی در جلسه هماهنگی امور ایثارگران شهرستان پلدشت که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد گفت: ملت بزرگ ایران با حفظ وحدت و یکپارچگی خود در جنگ ۱۲ روزه به دنیا درس شجاعت و ایستادگی داد و دشمنان را سر جای خود نشاند

حجت الاسلام نیساری خاطر نشان کرد: خانواده‌های شهداء چشم و چراغ این ملت هستند و با از دست دادن فرزندان خود در راه سرافرازی ایران عزیز به ما عزت و اقتدار را هدیه کردند.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت هم در این جلسه گفت: روحیه ایثار و شهادت در کشور ما همیشه زنده است و در سایه این روحیه در طول عمر بابرکت انقلاب اسلامی توطئه‌های دشمنان را خنثی کردیم و کشور را به قله‌های پیشرفت رساندیم