فرماندار ویژه مهاباد از برخورد جدی با مسافربرهای شخصی و ناوگانهای حملونقل غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: خودروهای متخلف پس از شناسایی جریمه شده و به پارکینگ منتقل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدصادق امیرعشایری در جلسه شورای ترافیک شهرستان گفت: فعالیت مسافربرهای شخصی فاقد مجوز غیرقانونی است و دستگاههای متولی موظفاند نسبت به شناسایی و توقف آنها اقدام کنند.
وی همچنین به افزایش دکههای غیرمجاز در سطح شهر اشاره کرد و افزود: شورا و شهرداری موظفند نسبت به ساماندهی دکهها اقدام کرده و از ایجاد تبعیض میان واحدهای دارای مجوز و فاقد مجوز جلوگیری کنند.
فرماندار مهاباد با اشاره به وضعیت نامناسب آرامستان فعلی، بر لزوم تعیین مکان جدید بر اساس شاخصهای فنی و جمعیتی تأکید کرد. همچنین ساماندهی ورودیهای شهر و اصلاح هندسی فلکه استاد هژار به دلیل قرارگیری در مسیر دسترسی به بیمارستان در حال احداث، از دیگر اولویتهای مدیریت شهری عنوان شد.
امیرعشایری وضعیت سد معبر در میدان استقلال را نامطلوب دانست و از عوامل راهنمایی و رانندگی و شهرداری خواست در ۱۰ روز آینده این محدوده را ساماندهی کنند. او همچنین بر لزوم ایجاد پارکینگ ویژه خودروهای سنگین و تعیین زمین مناسب برای آن تأکید کرد.
فرماندار مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه شب یلدا، گفت: «برای جلوگیری از ایجاد ترافیک، محل برگزاری نمایشگاه باید تغییر یابد تا تردد شهری دچار اختلال نشود.»
به گزارش ایرنا، فعالیت مسافربرهای شخصی و تاکسیهای غیرمجاز مانند «ماکسیم» طی سالهای اخیر علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی، تأثیر منفی بر معیشت رانندگان تاکسیهای شهری در مهاباد داشته است.