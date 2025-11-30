پخش زنده
شرکت گاز گیلان اعلام کرد: جریان گاز ۷ روستای بخش رحیم آباد، ۳ مرغداری و مناطق اطراف از ساعت ۹:۳۰ دقیقه فردا ۱۰ آذر به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شرکت گاز گیلان گفت: به دلیل تعمیرات خطوط انتقال برای پایداری شبکه و خدمات رسانی مطلوب به مشترکان، جریان گاز روستاهای خورتابسرا، کوشکوه، سی سرا، پلدشت، خمپته، اربوسرا، محله گلدشت، خیابان مصطفی خمینی؛ حدفاصل خیابان رجایی تا خیابان سردار، کوچههای چمران، کشاورز، مولوی و فرعیهای منشعب و ۳ مرغداری در این بخش، از ساعت ۹:۳۰ دقیقه تا ۱۷:۳۰ فردا ۱۰ آذر ۱۴۰۴ به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد.
شرکت گاز استان خواست از مشترکان این مناطق خواست هنگام قطعی گاز، از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.
ماموران به محض پایان عملیات، جریان گاز را دوباره وصل خواهند کرد.