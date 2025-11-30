به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، همه دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر فردا دوشنبه (۱۰ آذر) تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.

علیرضا حیدری با بیان اینکه مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها هم تعطیل خواهند بود، افزود: مادران شاغل دارای فرزند پیش دبستانی و مهد کودک، می توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت نمایند. همچنین مادران شاغل دارای فرزند در مقطع ابتدایی نیز می توانند با موافقت مدیر مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.