افزایش ۶۱ درصدی مراجعات بیماران قلبی و تنفسی در قزوین به دلیل آلودگی هوا
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تنها در بازه اول تا دهم آذر، مراجعات بیماران قلبی و تنفسی به اورژانس در استان به علت آلودگی هوا، ۶۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمدبیگی در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ با اشاره به گزارش وزارت بهداشت گفت: استان قزوین بیشترین رشد مراجعه به اورژانس را ثبت کرده و استان البرز با ۳۶ درصد و خراسان رضوی با ۳۴ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
او با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای قانون هوای پاک افزود: از ۲۲۸ حکم قانونی، تنها ۲۸ حکم اجرا شده و ۱۳۸ حکم ناقص و ۶۲ حکم نیز اصلاً اجرا نشده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در نیروگاه شهید رجایی طی دو ماه گذشته ۸۰ درصد سولفور مازوت کاهش یافته، اما همچنان استفاده از مازوت آلاینده است و باید به طور کامل متوقف شود.
او همچنین خواستار توقف فعالیت کارخانه سیمان آبیک تا کاهش شاخصهای آلایندگی شد.
محمدبیگی با اشاره به آمار سالانه ۵۹ هزار مرگومیر ناشی از آلودگی هوا در کشور گفت: دو درصد مراجعات اورژانس امسال مربوط به استان قزوین بوده که زنگ خطری جدی برای بیماران قلبی و تنفسی است.
او گفت: در جلسه کمیسیون بهداشت تصمیم گرفته شد برای سوخت چهار نیروگاه مهم نزدیک کلانشهرها، از جمله نیروگاه شهید رجایی، تدابیر ویژهای اندیشیده شود.
محمدبیگی همچنین به فرسودگی ۹۱ درصد موتورسیکلتها و وجود ۲۴ میلیون خودروی فرسوده در کشور اشاره کرد و خواستار اقدام فوری وزارت صمت برای جایگزینی ناوگان فرسوده شد.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردم خط قرمز ما هستند و هر اقدامی برای حفظ سلامت آنان ضروری است.