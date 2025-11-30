به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گفته مشاور سلامت دهان و دندان داشگاه علوم پزشکی کردستان، این طرح چهار روزه به منظور ارائه خدمانی از قبیل غربالگری، آموزش، فرهنگ سازی بهداشت دهان و دندان و انجام وارنیش فلوراید با همکاری انجمن‌های خیریه، دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش انجام شده است.

دکتر هادی محمدی افزود: این طرح در ۱۲ روستا و چهار مدرسه شبانه روزی انجام شده است و در مجموع بیش از ۳۰۰ نفر از خدمات این طرح بهره‌مند شده‌اند.