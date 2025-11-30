رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، از تصویب کاربرگ راهنمای «گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی» در سیصد و بیست و هفتمین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد.

علیرضا نظری رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب کار با اعلام تصویب کاربرگ راهنمای «گواهینامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی» در کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی ادامه داد: این مجوز یکی از مجوز‌های مصوب هفتادوسومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ برای سازمان برنامه و بودجه کشور است که به‌دلیل پیچیدگی‌های اجرا تاکنون امکان صدور آن ازطریق درگاه ملی مجوز‌های کشور فراهم نشده بود.