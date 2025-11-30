پخش زنده
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها: نوآوریهای جدیدی در قانون انتخابات برای تحقق مشارکت و سلامت در انتخابات بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اعمال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: اولین مورد تغییر در فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیئتهای اجرایی و نظارت شهرستانها و استان و ایجاد سازو کار برای پاسخگویی دستگاههای مورد استعلام است.
وی درباره دومین تغییر اظهار داشت: برای نخست بار، الگوی انتخابات تناسبی برای فعالیت احزاب در ارائه فهرستهای انتخاباتی و تسهیل امر رای دهی برای رای دهندگان برای تهران و شهرهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت به منظور فعالیت قانونمند احزاب و تشکلهای قانونی طراحی شده است که البته در این دوره فقط در تهران به صورت تناسبی برگزار میشود.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: پیش بینی ساز و کار انتخابات الکترونیکی در راستای اجرای بند ۱۲ انتخابات و بهره گیری از فناوریهای نوین برای حداکثرسازی شفافیت و سرعت و سلامت در شمارش آرا و اعلام نتایج و صرفه جویی در هزینههای انتخابات هم دیگر تغییر صورت گرفته به شمار میآید.
جوکار اظهار داشت: ثبت نام داوطلبان به شیوه کاملا الکترونیکی، تشکیل هیئت مرکزی اجرایی و بهره مندی نامزدها از امکانات عمومی برای تبلیغات انتخابات هم از مواد اصلاح شده است.