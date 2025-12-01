پایش دمای مصرف بهینه گاز طبیعی در ادارات، مراکز تجاری و عمومی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: این طرح در راستای اجرای مصوبه جدید هیأت وزیران با همکاری کارکنان بهره برداری، حراست و پایگاه مقاومت بسیج در سطح استان آغاز شده است.

ابراهیم محسنی هماگرانی افزود: تمامی دستگاه ها مکلفند در دوره سرد سال دمای آسایش ساختمان های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه تنظیم و مصرف گاز طبیعی در ساختمان های خود را در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۰ درصد کاهش دهند.

وی تأکید کرد: نظارت‌ها و پایش‌ها به‌صورت مستمر و روزانه ادامه دارد و رعایت دمای آسایش (۲۰ درجه) در تمامی ساختمان‌ها ضروری است.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اهمیت نقش نهادهای دولتی در مدیریت مصرف انرژی افزود: دستگاه‌های اجرایی موظفند به‌عنوان الگوی مصرف در جامعه، علاوه بر رعایت ضوابط تعیین‌شده، برای بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی خود نیز اقدام کنند. در همین راستا، سیستم‌های گرمایشی لازم است یک ساعت پیش از شروع فعالیت اداری روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش شوند. همچنین تمامی سیستم‌های گرمایشی در روزهای تعطیل باید به‌طور کامل خاموش باشند.

محسنی هماگرانی با اشاره به اثرات مثبت اجرای این طرح گفت: رعایت الگوی مصرف و کاهش هدررفت انرژی، علاوه بر مدیریت هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، موجب افزایش تاب‌آوری شبکه گاز و جلوگیری از بروز محدودیت‌های احتمالی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین با اشاره به شعار زمستان با انضباط انرژی تاکید کرد: همراهی مردم و دستگاه های اجرایی در مصرف ایمن و بهینه، ضامن گذر از زمستانی گرم، آرام و بدون قطعی گاز در استان اصفهان است.