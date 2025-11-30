به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت آغاز هفته معلولان محفل انس با قرآن در سروآباد برگزار شد.

کتاب اصول و فنون صلح و سازش در پرونده‌های قضایی نوشته خانم سوما محمدی با حضور جمعی از مسئولان در پردیس سینما بهمن سنندج رونمایی شد.



باهدف ایجاد شور و نشاط و تقویت روحیه جمعی جنگ شادی کودکان با حضور خانواده‌ها در مجتمع فجر سنندج برگزار شد.



جوانمردی فرماندار قروه در جلسه شورای اداری این شهرستان قروه با اشاره به لزوم انسداد چاه‌های غیرمجاز، خواستار بازنگری در الگوی کشت شد.

بانوان سالمند در نخستین دوره مسابقات «مثبت شصت» در مجموعه ورزشی آزادی سنندج در رشته‌های مختلف به رقابت پرداختند.

شب شعر پاییزه با حضور شاعرانی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام در سالن مجتمع فرهنگی هنری بانه برگزار شد.