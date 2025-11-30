پخش زنده
به علت تداوم آلودگی هوا، مدارس و دانشگاههای ۶ شهرستان خوزستان در روز دوشنبه دهم آذر مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید غلظت آلایندههای صنعتی، تردد خودروهای درونشهری، پایداری شرایط جوی و احتمال افزایش غلظت آلایندهها فعالیت آموزشی کلیه مدارس و دانشگاههای خوزستان در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، ماهشهر و شوشتر بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
محمد جواد اشرفی افزود: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان، دانشجویان و کارکنان آموزشی اتخاذ شده است و از شهروندان بهویژه گروههای حساس، درخواست میشود توصیههای بهداشتی و اصول خودمراقبتی را بهطور جدی رعایت کنند.
وی ادامه داد: فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای فوق طبق روال عادی ادامه خواهد داشت و دستگاههای بهداشتی، درمانی و امدادرسانی نیز طبق روال معمول به ارائه خدمات خواهند پرداخت
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: در خصوص نحوه فعالیت ادارات، دانشگاهها و مدارس در شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان، تصمیمگیری با توجه به شرایط محلی بر عهده فرمانداران این شهرستانها خواهد بود.