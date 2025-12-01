به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: با انجام تحقیقات میدانی و جمع آوری اسناد و مدارک، مشخص شد شخصی حدود ۵ هزار مترمربع زمین ملی در شهر ضیابر از توابع شهرستان صومعه سرا را غیرقانونی تصرف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه چنین زمینی در این منطقه ۱۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود، افزود: متصرف ۵۰ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و این قطعه زمین ملی رفع تصرف شد.

وی با تاکید بر عزم راسخ نیرو انتظامی و دستگاه قضائی در برخورد با پدیده زمین‌خواری، گفت: ماموران پلیس با سودجویان و افراد فرصت‌طلب که سعی دارند جنگل‌ها و منابع طبیعی را تخریب و یا تصرف کنند، برخورد قاطع و قانونی می‌کند.