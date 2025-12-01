پخش زنده
نهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی از فردا در شیراز برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی همزمان با چهارمین نمایشگاه تخصصی خدمات و تجهیزات سفر، آفرود، کمپینگ، طبیعتگردی و کوهنوردی از فردا یازدهم تا چهاردهم آذرماه در سالن حافظ نمایشگاه بینالمللی فارس برگزار میشود.
در این نمایشگاه تولیدکنندگان و تأمینکنندگان پوشاک و لوازم ورزشی، تجهیزات باشگاهی، تغذیه ورزشی، لوازم کمپینگ، سفر و کوهنوردی و ارائهدهندگان خدمات گردشگری ورزشی محصولات و خدمات خود را در معرض دید عموم قرار میدهند.
این نمایشگاه فروشمحور است و علاقهمندان میتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بدون واسطه تهیه کنند.
همزمان با این رویداد، نمایشگاه گل و گیاه نیز برگزار میشود و تعدادی از باشگاهها و هیأتهای ورزشی با اجرای مسابقات، چالشهای ورزشی و برنامههای آموزشی برای عموم، فضایی متفاوت و جذاب ایجاد خواهند کرد.
افتتاحیه این نمایشگاه فردا سهشنبه یازدهم آذرماه ساعت ۱۶ برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در چهار روز برگزاری، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از غرفهها بازدید کنند. شرکتکنندگان و غرفهداران از سراسر کشور در این رویداد حضور دارند.