به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نهمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی همزمان با چهارمین نمایشگاه تخصصی خدمات و تجهیزات سفر، آفرود، کمپینگ، طبیعت‌گردی و کوهنوردی از فردا یازدهم تا چهاردهم آذرماه در سالن حافظ نمایشگاه بین‌المللی فارس برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان پوشاک و لوازم ورزشی، تجهیزات باشگاهی، تغذیه ورزشی، لوازم کمپینگ، سفر و کوهنوردی و ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری ورزشی محصولات و خدمات خود را در معرض دید عموم قرار می‌دهند.

این نمایشگاه فروش‌محور است و علاقه‌مندان می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را بدون واسطه تهیه کنند.

همزمان با این رویداد، نمایشگاه گل و گیاه نیز برگزار می‌شود و تعدادی از باشگاه‌ها و هیأت‌های ورزشی با اجرای مسابقات، چالش‌های ورزشی و برنامه‌های آموزشی برای عموم، فضایی متفاوت و جذاب ایجاد خواهند کرد.

افتتاحیه این نمایشگاه فردا سه‌شنبه یازدهم آذرماه ساعت ۱۶ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در چهار روز برگزاری، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از غرفه‌ها بازدید کنند. شرکت‌کنندگان و غرفه‌داران از سراسر کشور در این رویداد حضور دارند.