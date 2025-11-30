رئیس جمهور با بیان اینکه فرمایشات رهبر انقلاب برای دولت پشتوانه‌ای محکم است، گفت: قلباً از این پشتیبانی قدردانی می‌کنم. مهم‌ترین دستور کار ما این است که با انسجام و وحدت و با پشتکار و تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر و نیز امید به آینده، در مسیر حل مشکلات مردم و کشور تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری ،یکصد و سی و دومین جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن قدردانی و تشکر از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت قاطع ایشان از تلاش‌ها و فعالیت‌های دولت چهاردهم اظهار داشت: پیام ایشان بسیار مهم و ارزشمند بود و مسئولیت همه ما را در انجام وظایف و حل مشکلات سنگین‌تر کرد. اینکه ایشان پشتیبان دولت و قدردان زحمات دولت هستند، بسیار ارزشمند و مایه افتخار است؛ همه ما، از ایشان تشکر می‌کنیم.

پزشکیان افزود: مطمئن هستم اگر همه ما دست به دست هم بدهیم، وحدت و انسجام‌مان را حفظ و از پراکندگی و اختلاف پرهیز کنیم و با جدیت و با تمام توان مسائل و مشکلات مملکت و مردم را پیگیر باشیم، امکان ندارد بر مشکلات فائق نیاییم؛ مصمم هستیم همه مسائل را حل کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرمایشات رهبری برای دولت پشتوانه‌ای محکم است، تصریح کرد: قلباً از این پشتیبانی قدردانی می‌کنم. مهم‌ترین دستور کار ما این است که با انسجام و وحدت و با پشتکار و تلاش شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر و نیز امید به آینده، در مسیر حل مشکلات مردم و کشور تلاش کنیم. اطمینان دارم اگر دست به دست هم بدهیم، هیچ‌کس نمی‌تواند برای کشور ما مشکلی ایجاد کند.

پزشکیان همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد لحظه‌ای و برخط پروژه‌های بزرگ ملی خبر داد و گفت: دستگاه‌هایی که به این سامانه متصل نشده‌اند، باید هر چه سریع‌تر مقدمات این مسئله را تمهید کنند.

در این جلسه علاوه بر طرح موارد اجرایی دستگاه‌ها توسط اعضا، وزیر کشور گزارش مفصلی از اجلاسیه استانداران استان‌های مرزی در استان اردبیل تحت عنوان «دیپلماسی اقتصادی استان اردبیل» ارائه کرد.

در ادامه جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارش سفر خود به ترکیه و تفاهمات خوبی که با بخش‌های دولتی و خصوصی این کشور حاصل شده و نیز مذاکرات صورت گرفته خود با وزیر صنعت افغانستان را تشریح کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور نیز گزارش مفصلی از برگزاری مسابقه «رایان» با شرکت نمایندگان ۱۳۷ کشور ارائه کرد که در فینال این مسابقات ۲۵ کشور حضور فیزیکی داشتند. بر اساس این گزارش رتبه‌های اول، پنجم، هشتم و دهم این رقابت‌ها به ایران تعلق گرفت و در بخش هوش مصنوعی نیز نمایندگان ایران رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

افشین همچنین گزارشی از فعالیت‌های معاونت علمی و فناوری در حوزه برنامه میکروالکترونیک و پیشرفت‌های صورت گرفته در این حوزه ارائه داد.

در ادامه جلسه امروز هیئت دولت علاوه بر گزارش رئیس بانک مرکزی از سفر به افغانستان، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی از اقدامات و هماهنگی‌های صورت گرفته در خصوص نحوه و چگونگی اجرای مصوبه ساماندهی کارت جایگاه‌داران بنزین ارائه کرد. دکتر پورمحمدی مسئولیت کارگروه ساماندهی کارت جایگاه‌داران را بر عهده دارد.

در این جلسه همچنین اعضا بحث و تبادل نظر مبسوطی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ داشتند.