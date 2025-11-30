

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پس از دیدار با فولاد اعلام کرد عارف آقاسی را در اختیار باشگاه قرار داده است.

طبق گفته سرمربی استقلال این بازیکن در ۴ هفته اخیر در در ترکیب اصلی قرار داشته، اما به ساپینتو اعلام کرده مصدوم است و نمی‌تواند بازی کند.

سرمربی استقلال درباره این که آیا عارف آقاسی به بهانه درد از بازی کردن فرار می‌کند؟ گفته است: باعث تاسف است، این موضوع مرا دیوانه می‌کند. پنج بازی است که این اتفاق رخ داده و یک روز قبل بازی به من گفت که درد دارد. به دکتر گفتم تست بگیرد و سعی کردم از او حمایت کنم. تست گرفتیم و دیدیم که چیزی نبود. مشکل ایشان دیگر مشکل من نیست. فرصت به او دادم و سعی کردم او را نگه دارم و این دیگر مشکلی است که باید باشگاه آن را حل کند و او با این رفتار دیگر نمی‌تواند در رختکن باشد.