فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به ضرورت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور؛ گفت: شناسایی ظرفیت‌های صنعتی و دانش‌بنیان و اتصال آنها به نیاز‌های تولید، کلید دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در همایش «خودکفایی و صنعت هوشمند» در جمع خبرنگاران با اشاره به فلسفه شکل‌گیری بسیج؛ گفت: منطق و شیوه بسیج، مقاوم‌سازی کشور در همه عرصه‌ها برای عبور از مخاطرات و پیچ‌های سختی است که بر سر راه نظام و کشور قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها، حوزه اقتصاد است، افزود: اگر بتوانیم کشور را در برابر تکانه‌هایی که تولید و اقتصاد را با مشکل روبه‌رو می‌کند مقاوم سازیم، به موفقیت لازم دست یافته‌ایم.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران با اشاره به فعالیت‌های بسیج در حوزه علم، فناوری و اقتصاد مقاومتی طی سال‌های اخیر گفت: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کشف و تقویت استعداد‌های جوانان از جمله این اقدامات است.

سردار حسن‌زاده برگزاری نمایشگاه «خودکفایی و صنعت هوشمند» را یکی از برنامه‌های مهم بسیج عنوان کرد و افزود: هدف از این نمایشگاه، شناسایی شرکت‌ها و هلدینگ‌های صنعتی و دانش‌بنیان و ایجاد بستر تعامل میان آنها برای تقویت تولید داخلی و دستیابی به خودکفایی است.

فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به ارائه نیازمندی‌های صنعت خودروسازی در این نمایشگاه تصریح کرد: باید بتوانیم ظرفیت‌های موجود را با نیاز‌های صنعتی از طریق ایجاد بستر‌های مناسب پیوند دهیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های ارزشمندی در جوانان، شرکت‌ها و بخش خصوصی وجود دارد، ادامه داد: هرچه ارتباط میان ظرفیت‌ها و نیاز‌های تولید تقویت شود، مسیر دستیابی به خودکفایی سریع‌تر و موفق‌تر طی خواهد شد. بسیج نیز خود را موظف می‌داند در این عرصه تا حد امکان به هر دو بخش، یعنی ظرفیت‌ها و صنعت، کمک کند.

سردار حسن‌زاده با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه‌های مشابه در سال‌های گذشته گفت: نتیجه رویداد‌های صنعتی پیشین، امضای چندین تفاهم‌نامه بوده و امیدواریم در دو روز برگزاری این نمایشگاه نیز قرارداد‌های قابل توجهی منعقد شود؛ قرارداد‌هایی که بی‌شک به تولید انبوه، رفع نیاز‌ها و کاهش وابستگی به خارج از کشور منجر خواهد شد.

نخستین همایش و نمایشگاه خودکفایی و صنعت هوشمند با حضور پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران با شعار «از توانمندی تا نیازمندی؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری هوشمند در مسیر خودکفایی» و با مشارکت سازمان بسیج کارخانجات تهران بزرگ، شرکت ایران‌خودرو، شرکت ساپکو و پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران از امروز آغاز شده و تا ۱۰ آذر ماه ادامه دارد.