بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان قم با حضور ۷۰ فناور در مجتمع امام خمینی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پارک علم و فناوری استان در این مراسم گفت: در بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان، ۷۰ هسته فناور برای نمایش از ایده تا محصول حضور دارند.
خیرالله رهسپارفرد به فعالیت ۴۲ غرفه در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: ۱۳ دانشگاه، پژوهشگاه و مراکز آموزش عالی، ۷ مرکز فناوری و نوآوری، ۸ شرکت خلاق دانش بنیان و فناور، ۶دستگاه اجرایی استان و ۳ آموزشگاه آزاد در این نمایشگاه شرکت کردند.
وی با اشاره به حضور ۴ مرکز تسهیل گر بنیاد نخبگان، بسیج، صندوق پژوهش و فناوری کریمه و فن بازار گفت: با توجه به شعار امسال انتظار میرود با کمک این مراکز، زمینههای تسهیل گری به شرکتها و متقاضیان بیش از پیش مهیا شود.
رئیس کمیته نمایشگاه و فن بازار استان گفت: این نمایشگاه به لحاظ کمی و کیفی نسبت به قبل رشد قابل توجهی داشته است.
بیست و ششمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان تا یازدهم آذر از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ آماده بازدید علاقهمندان در مجتمع امام خمینی جنب گلزار شهدای علی ابن جعفر است.
هشتم تا چهاردهم آذر هفته پژوهش نامگذاری شده است.