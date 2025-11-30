تیم ملی کاراته ایران با یک طلا، یک نقره و یک برنز به همراه ژاپن، ترکیه و ایتالیا پس از مصر میزبان بر سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که از روز پنجشنبه با حضور نمایندگان ۸۷ کشور در قاهره مصر آغاز شد، امشب با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال اوزان مختلف به پایان رسید.

تیم ایران که ۱۰ سهمیه (پنج نفر در بانوان و پنج نفر آقایان) برای حضور در این پیکار‌ها داشت، با طلای تاریخی آتوسا گلشادنژاد، مدال نقره صالح اباذری و برنز سارا بهمنیار به کار خود در این رویداد معتبر پایان داد.

در پایان و در مجموع دو بخش بانوان و مردان، مصر میزبان این رقابت‌ها با ۳ طلا و یک برنز بر سکوی قهرمانی تکیه زد و به سلطه ژاپن پایان داد.

ایران به همراه ایتالیا، ترکیه و ژاپن به طور مشترک با کسب یک طلا، یک نقره و یک برنز به مقام نایب قهرمانی رسیدند.