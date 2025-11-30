پخش زنده
امروز: -
زنجان نخستین استان در انتقال پساپ شهری به واحدهای صنعتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان اعلام کرد:هم اکنون، اجرای طرح تصفیه و انتقال پساب فاضلاب شهری به شهرکهای صنعتی اشراق، نوآوران، شهید شهریاری و شهرک صنعتی روی پایان یافته است.
به گفته الماسی برای این خط انتقال ۷۰ کیلومتری هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
الزامات قانونی و زیستمحیطی، مانند محدودیت برداشت آب توسط وزارت نیرو و نصب کنتورهای هوشمند آب، صنایع را به بازچرخانی و مدیریت پساب صنعتی ملزم کرده است.