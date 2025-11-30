به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی در دیدار با استاندار لرستان بر ضرورت طراحی مجموعه اطراف قلعه فلک‌الافلاک منطبق با افق بلندمدت تاکید کرد.

علیرضا ایزدی با اشاره به ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک و محوطه ی این مجموعه پس از تخلیه پادگان سپاه گفت: باتوجه به ثبت جهانی مکان های پیش از تاریخ دره خرم آباد و پژوهش هایی که باید در خصوص تپه قلعه فلک‌الافلاک انجام شود، لازم است طرح توسعه این مجموعه منطبق بر افق بلندمدت باشد.

وی ببان کرد: طراحی این مجموعه براساس طرح ها و ضرورت های میراث‌فرهنگی و اصول و قواعد شهرسازی انجام بگیرد تا شاهد ترافیک بیشتر در اطراف این مجموعه نباشیم

ایزدی افزود: استفاده‌ از ایده و طرح های مردم یا به نوعی دخالت دادن مردم در این زمینه اقدام خوبی است.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی گفت: با وجود فضای کم موزه ای در سطح استان، برنامه ریزی برای استفاده ی بهینه از فضای این مجموعه برای رفع این مشکل هم اقدام بسیار موثری خواهد بود.

ایزدی به نقش مهم استاندار لرستان در پیگیری پرونده ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم آباد اشاره کرد و افزود: در خلال ثبت جهانی مکان های پیش از تاریخ دره خرم آباد صحبت های زیادی گفته شد اما کمتر به پیگیری های بیش از یکساله استاندار لرستان در این زمینه پرداخته شد که لازم می دانم اینجا به این نقش مهم اشاره کنم.

ایزدی گفت: بر اساس شناختی که از استاندار لرستان و تلاش هایشان در جریان ثبت جهانی هگمتانه دارم، قطعا همراهی و همکاری استاندار در ثبت جهانی غارهای پیش از تاریخ دره خرم و تخلیه پادگان سپاه بزای استفاده مردم از فضای قلعه فلک‌الافلاک، قابل تقدیر است.